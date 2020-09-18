Кулеба предостерег Путина от подрыва суверенитета Беларуси

18 сентября, 2020, 17:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси

Об этом он заявил на срочных дебатах по ситуации в Беларуси в ООН.

"Мы предостерегаем РФ от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Кулеба также отметил, что Украина была одной из первых, кто призвал официальный Минск прекратить репрессии против белорусского народа, однако в ответ получила "безосновательные обвинения".

В Беларуси шестую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.

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