Кулеба предостерег Путина от подрыва суверенитета Беларуси
Об этом он заявил на срочных дебатах по ситуации в Беларуси в ООН.
"Мы предостерегаем РФ от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
Кулеба также отметил, что Украина была одной из первых, кто призвал официальный Минск прекратить репрессии против белорусского народа, однако в ответ получила "безосновательные обвинения".
В Беларуси шестую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.
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