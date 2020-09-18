Комиссия, которая будет выбирать главу САП, не соответствует закону: она сформирована из людей, которые будут выполнять политический заказ, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом заявила народный депутат от фракции Европейская солидарность Иванна Климпуш-Цинцадзе в кулуарах Верховной Рады, передает телеканал Еспресо.
Климпуш-Цинцадзе заявила, что голосование за комиссию для избрания главы САП показало, что в Верховной Раде сформировалось новое пророссийское объединение:
"Они (ред. Фракция" Слуга народа ") договариваются с группами, сателлитами, вот этими олигархическими группами:" За будущее "и" Доверие ". И приглашают к сотрудничеству в свою такую новую коалицию" Оппозиционная платформу - За жизнь ". Что значит , что у нас сегодня формируется новая кремлевско-олигархическая коалиция ".
Народный депутат отметила, что это ей напоминает события 2007 года, когда с ног на голову переворачивается все то, куда Украина двигалась до сих пор.
Иванна Климпуш-Цинцадзе также добавила, что будет осуществляться давление на решение комиссии, которая будет выбирать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры:
"Не секрет, что уже в зале Верховной Рады и в СМИ появлялись фамилии кого предварительно выбрали на эту должность. А вот эта комиссия сейчас должна просто легализовать это решение".
Климпуш-Цинцадзе отметила: "Очевидно, что сейчас будет очень пристальное внимание к работе этой комиссии. Но эта комиссия уже не соответствует критериям, которые записаны в законе о том, какие люди там должны быть. И это свидетельство того, что нашли людей, которые готовы быть послушными, которые готовы выполнять политический заказ. А политизация этого процесса не допускается, чтобы этот антикоррупционный орган работал эффективно ".
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