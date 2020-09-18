Комиссия, которая будет выбирать главу САП, не соответствует закону: она сформирована из людей, которые будут выполнять политический заказ, - Климпуш-Цинцадзе

18 сентября, 2020, 14:29

Комиссия, которая будет избирать председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не отвечает критериям закона, поскольку она сформирована из послушных людей, которые будут выполнять политический заказ

Об этом заявила народный депутат от фракции Европейская солидарность Иванна Климпуш-Цинцадзе в кулуарах Верховной Рады, передает телеканал Еспресо.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что голосование за комиссию для избрания главы САП показало, что в Верховной Раде сформировалось новое пророссийское объединение:



"Они (ред. Фракция" Слуга народа ") договариваются с группами, сателлитами, вот этими олигархическими группами:" За будущее "и" Доверие ". И приглашают к сотрудничеству в свою такую новую коалицию" Оппозиционная платформу - За жизнь ". Что значит , что у нас сегодня формируется новая кремлевско-олигархическая коалиция ".



Народный депутат отметила, что это ей напоминает события 2007 года, когда с ног на голову переворачивается все то, куда Украина двигалась до сих пор.



Иванна Климпуш-Цинцадзе также добавила, что будет осуществляться давление на решение комиссии, которая будет выбирать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры:



"Не секрет, что уже в зале Верховной Рады и в СМИ появлялись фамилии кого предварительно выбрали на эту должность. А вот эта комиссия сейчас должна просто легализовать это решение".



Климпуш-Цинцадзе отметила: "Очевидно, что сейчас будет очень пристальное внимание к работе этой комиссии. Но эта комиссия уже не соответствует критериям, которые записаны в законе о том, какие люди там должны быть. И это свидетельство того, что нашли людей, которые готовы быть послушными, которые готовы выполнять политический заказ. А политизация этого процесса не допускается, чтобы этот антикоррупционный орган работал эффективно ".