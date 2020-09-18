Греческий клуб погнал тренера после поражения "Колоса"

18 сентября, 2020, 13:03

Греческий "Арис" уволил главного тренера Михаэля Еннига после поражения Ковалевский "Колоса" в Лиге Европы

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на греческие СМИ.

Боссы греческого клуба провели совещание и решили прекратить сотрудничество с немецким специалистом. Руководители "Ариса" считают Михаэля Еннига виновником неудачи в Лиге Европы, создало плохой имидж команде.

Следующую тренировку проходить под руководством Толис Терзиса, а руководство "Ариса" уже начало поиски нового тренера.

17 сентября во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Колос" с Коваливки сенсационно победил в гостях греческий "Арис" .