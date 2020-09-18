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Espreso.tvСпортГреческий клуб погнал тренера после поражения "Колоса"

Греческий клуб погнал тренера после поражения "Колоса"


фото: SDNA
Греческий "Арис" уволил главного тренера Михаэля Еннига после поражения Ковалевский "Колоса" в Лиге Европы

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на греческие СМИ.

Боссы греческого клуба провели совещание и решили прекратить сотрудничество с немецким специалистом. Руководители "Ариса" считают Михаэля Еннига виновником неудачи в Лиге Европы, создало плохой имидж команде.

Следующую тренировку проходить под руководством Толис Терзиса, а руководство "Ариса" уже начало поиски нового тренера.

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