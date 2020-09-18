Форум "ViaCarpatia. Места украинской силы" состоится во Львове и в прямом эфире

18 сентября, 2020, 14:40

26-27 сентября во Львове состоится Третий Международный форум Восточной и Центральной Европы ViaCarpatia. В этом году его главная тема - "Места украинской силы"

Программа форума включает тематические панели, во время которых художники и специалисты, лидеры мнений обсудят становления институтов, влияние технологий на культуру и места силы Украины. Также писатели-члены Украинского ПЕН поделятся мыслями на тему «Что даст нам силу?». Отвечая на вызовы эпидемической ситуации, дискуссии пройдут в прямом эфире телеканала "Еспресо", с трансляцией на Youtube и Facebook.

Также в рамках форума пройдут события вживую во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко, Национальном музее-мемориале жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", областной библиотеке для юношества им. Р. Иванычука. В частности, вместе с "Издательством Старого Льва" и Украинским ПЕН будет презентован сборник эссе украинских интеллектуалов "Мосты вместо стен. Что объединяет украинцев?".

Поэтические чтения "СИЛАботоника" пройдут 26 сентября в 18.00 в Библиотеке для юношества с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемической безопасности, поэтому слушателям необходимо будет зарегистрироваться заранее, как и на экскурсию "Тюрьма на Лонцкого".

Также в третий раз будет вручена премия Винценца " За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов ".

Организаторы - "Всеукраинский демократический форум", Украинский институт книги, Украинский ПЭН, Эспрессо. При поддержке Ивано-Франковской областной государственной администрации и Ивано-Франковского областного совета

Программа

Форума Центральной и Восточной Европы

Via Carpatia 2020

"Места украинской силы"

26-27 сентября 2020

город Львов

Суббота, 26 сентября

12:00 - 13:00 (мероприятие, открыто для гостей)

(Львовская областная библиотека для юношества им. Г. Иванычука, площадь Рынок, 9,

м. Львов)

Сирка, порох, нечистая сила и другие пакостные истории от писателя Ивана Андрусяка и художницы Марии Савко

15:00 - 16:30 (мероприятие, открыто для гостей)

(Дом Франко, ул. Ивана Франко, 150-152, г.. Львов)

Презентация-дискуссия "Мосты вместо стен. Что объединяет украинцев? "

Модераторка Татьяна Терен, журналистка, куратор книжных проектов и литературных программ

Участники:

Андрей Курков, писатель, журналист, киносценарист

Марьяна Савка, поэтесса, переводчица

Галина Крук, поэтесса, литературознавиця, переводчица

Виктория Амелина, писательница

Остап Сливинский, поэт, переводчик, литературовед, эссеист

16:00 - 17:15 (прямой эфир на Еспресо)

Панель 1 "Каркас. Институты для поддержки национального возрождения"

Модераторка - Мария Гурская, журналистка, общественный деятель

Участники:

Николай Княжицкий, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам культурной политики Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики

Александра Коваль, директор Украинского института книги

Юлия Федив, исполнительная директор Украинского Культурного Фонда

Владимир Вятрович, историк, публицист, общественный деятель, народный депутат Украины

Мирослав Маринович, правозащитник, публицист, религиовед, член-основатель Украинской Хельсинской группы, вице-ректор Украинского католического университета, участник инициативной группы "Первого декабря"

17:30 - 19:00 (прямой эфир на Еспресо)

Панель 2 "Двигатель. Как технологии влияют на культуру. Электронные сервисы, роялти и прямой доступ к слушателям"

Модератор - Антон Борковский, журналист

Участники:

Дмитрий Гузий, юрист, менеджер направления интеллектуальной собственности

Иван Малкович, поэт, издатель, лауреат Шевченковской премии,

Назар Грынык, директор агентства мобильного маркетинга, вдохновитель цифровых информационных кампаний

Марина Сингаевская, заместитель генерального директора Украинского национального информационного агентства "Укринформ"

Василий Юськив, музыкант, саунд продюсер, координатор проекта аудиокниги "Дед Иванчик"

Владимир Брискин, издатель

18:00 - 20:00 (мероприятие, открыто для гостей по предварительной регистрации)

(Львовская областная библиотека для юношества им. Г. Иванычука, площадь Рынок, 9

м. Львов)

СИЛАботоника. Поэтический вечер Украинский ПЕН

Участники:

Остап Сливинский, поэт, переводчик, литературовед, эссеист

Ирина Старовойт, литературознавиця, поэтесса

Галина Крук, поэтесса, литературознавиця, переводчица

Ия Кива, поэтесса, переводчица

Марьяна Савка, поэтесса, переводчица

Екатерина Михалицина, поэтесса, детская писательница, переводчица, редактор

Екатерина Калитко, писательница, поэтесса, переводчица

20:00 - 22:00 (вход по приглашениям)

(Дом Франко, ул. Ивана Франко, 150-152, г.. Львов)

Церемония вручения премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов"

Воскресенье, 27 сентября

12:00 - 13:00 (мероприятие, открыто для гостей по предварительной регистрации)

(Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», ул. Степана Бандеры, 1, г. Львов)

Разговор с Андреем Павлишиным о Станиславе Винцензе и его "Диалоги с советами"

16:00 - 17:15 (прямой эфир на Еспресо)

Панель 3 "Магнит. Места силы Украины"

Модератор - Антон Борковский, журналист

Участники:

Юрий Андрухович, поэт, прозаик, переводчик, эссеист

Виталий Портников, публицист, писатель и журналист

Олег Синютка, политик, государственный деятель, историк и экономист

Юлия Городчанина, председатель открытой общественной платформы "Новая Полтава"

Мария Макивничуков, советник председателя Верховинского районного совета.

17:30 - 19:00 (прямой эфир на Еспресо)

Панель 4 "Что даст нам силу?"

Модератор - Татьяна Терен, журналистка, куратор книжных проектов и литературных программ

Участники:

Андрей Курков, писатель, журналист, киносценарист

Иван Андрусяк, поэт, литературный критик, переводчик

Екатерина Калитко, писательница, поэтесса, переводчица

Ирина Старовойт, литературознавиця, поэтесса

Ия Кива, поэтесса, переводчица

Тарас Прохасько, писатель, журналист, радиоведущий

Организаторы: "Всеукраинский демократический форум", Украинский институт книги, Украинский ПЭН, Еспресо.

При поддержке Ивано-Франковской областной государственной администрации и Ивано-Франковского областного совета

Партнеры: Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко (Дом Франко), Издательство Старого Льва, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», Львовская областная библиотека для юношества им. Р. Иванычука

Инициатор форума Via Carpatia: Николай Княжицкий

Директор: Ярина Ясиневич

Куратор: Елена Шарговська, Татьяна Терен

Телевизионный куратор: Светлана Самойленко