Facebook подозревают в шпионаже за пользователями в Instagram через камеры смартфонов
Об этом сообщает Bloomberg, передает Укринформ.
Издание отмечает, что иск появился в июле, после сообщений СМИ о том, что приложение для обмена фотографиями имело доступ к камерам iPhone, даже если они не использовались активно.
Facebook опроверг эти сообщения и указал причину доступа к камерам - программная ошибка в коде. Она повлекла возникновение ложных сообщений о том, что Instagram имеет доступ к камерам iPhone.
В жалобе, которую пользовательница приложения Британи Кондити подала в Федеральный суд Сан-Франциско, утверждается, что использование камеры является преднамеренным и осуществляется с целью "сбора ценных данных пользователей Instagram, к которым приложение обычно не имеет доступа".
Там также отмечается, что "получая очень частные и интимные личные данные о своих пользователях, в том числе о частной жизни в собственном жилье", Instagram и Facebook могут собирать "ценные сведения и проводить маркетинговые исследования".
Facebook отказался комментировать инцидент.
Отмечается также, что в иске, поданном ранее, Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных пользователей Instagram, количество которых достигает 100 млн. Компания обжаловала обвинения и заявила, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.
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