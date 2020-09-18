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Espreso.tvОбществоЕдинственный нардеп-"слуга", который голосовал против состава комиссии по назначению главы САП, получил угрозы с российской номера

Единственный нардеп-"слуга", который голосовал против состава комиссии по назначению главы САП, получил угрозы с российской номера

Народный депутат Иван Юнаков, который, единственный из фракции "Слуг народа", голосовал против состава комиссии по отбору кандидатов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, получил угрозы

Об этом Юнаков сообщил в Facebook.

"Когда я был архитектором, преимущественно писали посты поддержки и восторга, чаще девушки. А когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы.))) Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан верно!)" - написал Юнаков.

Нардеп обнародовал скриншот сообщения на русском языке со следующим содержанием (пунктуация сохранена):

"Здравствуйте. Именно вы сегодня не проголосовали за 4104 (САП) В ближайшее время Вас ждут очень большие проблемы. Вы наверное еще не поняли, что времена изменились, и влияние Европы закончилось. Ходите осторожно, дороги в ужасном состоянии, люки открыты..."

При этом сообщение поступило с номера +7 964 011 83 64. Код +7 964 - это телефонный код, используемый в России.

  • Напомним, 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на голову САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Доверие" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина", двое внефракционных и единственный из "слуг" - Юнаков.
  • ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.

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