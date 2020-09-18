Единственный нардеп-"слуга", который голосовал против состава комиссии по назначению главы САП, получил угрозы с российской номера
Об этом Юнаков сообщил в Facebook.
"Когда я был архитектором, преимущественно писали посты поддержки и восторга, чаще девушки. А когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы.))) Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан верно!)" - написал Юнаков.
Нардеп обнародовал скриншот сообщения на русском языке со следующим содержанием (пунктуация сохранена):
"Здравствуйте. Именно вы сегодня не проголосовали за 4104 (САП) В ближайшее время Вас ждут очень большие проблемы. Вы наверное еще не поняли, что времена изменились, и влияние Европы закончилось. Ходите осторожно, дороги в ужасном состоянии, люки открыты..."
При этом сообщение поступило с номера +7 964 011 83 64. Код +7 964 - это телефонный код, используемый в России.
- Напомним, 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на голову САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Доверие" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина", двое внефракционных и единственный из "слуг" - Юнаков.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
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