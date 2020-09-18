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Espreso.tvОбществоДиректор ФБР заявил об очень активных попытках России очернить Байдена

Директор ФБР заявил об очень активных попытках России очернить Байдена

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что Россия не прекращает активные попытки вмешаться в президентскую кампанию, в частности, пытается дискредитировать бывшего вице-президента, кандидата от демократов Джо Байдена

Об этом пишет The New York Times .

"Мы, безусловно, наблюдаем очень, очень активные попытки россиян вмешаться в американские выборы в 2020 году", - сказал он на слушаниях в комитете по национальной безопасности Конгресса США.

По словам главы ФБР, Россия очень активно занимается распространением дезинформации, чтобы "очернить вице-президента Байдена, который россияне считают своего рода антироссийским истеблишментом".

Напомним, что одна из основных консультационных фирм, которая сотрудничает с Джо Байденом, стала мишенью для российских хакеров.

Ранее Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил о попытках России, Китая, Ирана повлиять на исход президентских выборов в США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником Дональда Трампа, который баллотируется в президенты второй раз от Республиканской партии.

Выборы президента в США назначен на 3 ноября 2020 года.

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