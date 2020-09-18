Директор ФБР заявил об очень активных попытках России очернить Байдена
Об этом пишет The New York Times .
"Мы, безусловно, наблюдаем очень, очень активные попытки россиян вмешаться в американские выборы в 2020 году", - сказал он на слушаниях в комитете по национальной безопасности Конгресса США.
По словам главы ФБР, Россия очень активно занимается распространением дезинформации, чтобы "очернить вице-президента Байдена, который россияне считают своего рода антироссийским истеблишментом".
Напомним, что одна из основных консультационных фирм, которая сотрудничает с Джо Байденом, стала мишенью для российских хакеров.
Ранее Национальный центр контрразведки и безопасности США заявил о попытках России, Китая, Ирана повлиять на исход президентских выборов в США.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником Дональда Трампа, который баллотируется в президенты второй раз от Республиканской партии.
Выборы президента в США назначен на 3 ноября 2020 года.
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