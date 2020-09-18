Дожди и ветер оставили без света почти 300 населенных пунктов в трех областях
18 сентября, 2020, 09:11
В результате осложнения погодных условий обесточен 291 населенный пункт в Черниговской, Киевской и Житомирской областях
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС .
"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская - 12", - говорится в сообщении.
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