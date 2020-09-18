Дожди и ветер оставили без света почти 300 населенных пунктов в трех областях

18 сентября, 2020, 09:11

В результате осложнения погодных условий обесточен 291 населенный пункт в Черниговской, Киевской и Житомирской областях

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС .

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская - 12", - говорится в сообщении.