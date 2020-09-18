 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДожди и ветер оставили без света почти 300 населенных пунктов в трех областях

Дожди и ветер оставили без света почти 300 населенных пунктов в трех областях

В результате осложнения погодных условий обесточен 291 населенный пункт в Черниговской, Киевской и Житомирской областях

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС .

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская - 12", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать