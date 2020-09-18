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Espreso.tvОбществоДело "пленок ОАСК": Верховный суд принял заявление

Дело "пленок ОАСК": Верховный суд принял заявление


фото: khpg.org
Пленум Верховного Суда констатировал, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка

Об этом сообщает пресс-служба ВС.

"Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия", - говорится в заявлении Пленума Верховного Суда.

Пресс-служба отметила, что именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению.

"Пленум вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", - отмечается в заявлении.

Пленум Верховного Суда обратился ко всем судьям.

"Всеми своими действиями и поступками, как в процессе, так и за его пределами, демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи", - говорится в заявлении.

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