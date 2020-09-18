Дело "пленок ОАСК": Верховный суд принял заявление
Об этом сообщает пресс-служба ВС.
"Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия", - говорится в заявлении Пленума Верховного Суда.
Пресс-служба отметила, что именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению.
"Пленум вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", - отмечается в заявлении.
Пленум Верховного Суда обратился ко всем судьям.
"Всеми своими действиями и поступками, как в процессе, так и за его пределами, демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи", - говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте