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Espreso.tvОбществоДело о захвате Крыма: в ГБР заявили, что подозрений Турчинову, Полтораку и Пашинскому нет

Дело о захвате Крыма: в ГБР заявили, что подозрений Турчинову, Полтораку и Пашинскому нет

Государственное бюро расследований расследует дело о причинах оккупации Крыма, однако подозрения прежнему и.о. президента Александру Турчинову в ГБР нет

Об этом исполняющий обязанности директора Держбюро расследований Александр Соколов сказал в интервью Цензор.НЕТ .

Соколов прокомментировал версию ГБР о причинах аннексии Крыма, уточнив, что завершено расследование только по одному эпизоду,

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"По ряду других эпизодов следствие продолжается. О новых подозрения конкретным лицам пока мы не говорим, продолжаются экспертные исследования", - отметил и.о. директора ГБР.

На вопрос, выдвигали из-за оккупации Крыма подозрения предыдущему руководству, в частности Турчинову, Пашинскому и Полторак, Соколов заявил, что "таких подозрений нет".

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Источник: https://censor.net/ua/n32200

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