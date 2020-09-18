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Espreso.tvОбществоДанилов назвал крестные ходы "действенным инструментом российской гибридной войны"

Данилов назвал крестные ходы "действенным инструментом российской гибридной войны"


фото: pravda.com.ua
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об активизации "отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности" перед местными выборами

Соответствующее заявление секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, передает пресс-служба СНБО .

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных" конференций "," круглых столов "," международных форумов "," крестных ходов "и т.п.", - отметил Данилов.

По его словам, цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.

"Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил секретарь СНБО.

"Организаторам различных" мирных форумов "хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - подчеркнул А. Данилов.

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