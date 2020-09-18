Данилов назвал крестные ходы "действенным инструментом российской гибридной войны"
Соответствующее заявление секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, передает пресс-служба СНБО .
"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных" конференций "," круглых столов "," международных форумов "," крестных ходов "и т.п.", - отметил Данилов.
По его словам, цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды.
"Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил секретарь СНБО.
"Организаторам различных" мирных форумов "хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - подчеркнул А. Данилов.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти