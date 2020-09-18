Белорусский оппозиционер Максим Знак объявил голодовку в СИЗО

18 сентября, 2020, 16:53

Член президиума Координационного совета по передаче власти в Беларуси и адвокат Максим Знак объявил голодовку в СИЗО

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на его защитника Дмитрия Лаевского.

Знака предъявили обвинение по ч.3 ст.361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Он объявил голодовку в знак протеста.

Адвокат задержанного объяснил, что его подзащитный не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

Максима Знака задержали 9 сентября - его заподозрили в "попытке захвата власти".

После президентских выборов в Беларуси и жестокого разгона протестующих против режима президента Александра Лукашенко оппозиция создала Координационный совет по передаче власти. Власти в ответ обвинили его в "попытке захвата власти" и начали уголовное преследование оппозиционеров.

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