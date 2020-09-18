 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБелорусский оппозиционер Максим Знак объявил голодовку в СИЗО

Белорусский оппозиционер Максим Знак объявил голодовку в СИЗО


фото: tyt.by
Член президиума Координационного совета по передаче власти в Беларуси и адвокат Максим Знак объявил голодовку в СИЗО

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на его защитника Дмитрия Лаевского.

Знака предъявили обвинение по ч.3 ст.361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Он объявил голодовку в знак протеста.

Адвокат задержанного объяснил, что его подзащитный не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

Максима Знака задержали 9 сентября - его заподозрили в "попытке захвата власти".

После президентских выборов в Беларуси и жестокого разгона протестующих против режима президента Александра Лукашенко оппозиция создала Координационный совет по передаче власти. Власти в ответ обвинили его в "попытке захвата власти" и начали уголовное преследование оппозиционеров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать