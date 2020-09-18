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Espreso.tvОбществоБайден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и пригрозил не одобрить торговое соглашение

Байден заявил, что Конгресс не поддержит преференции для Великобритании, если будут нарушены договоренности с Евросоюзом.

Байден напомнил о белфастское соглашение и предостерег британский парламент от голосования за закон, который повысит риски появления жесткой границы между Великобританией и Северной Ирландией и Ирландией.

"Соблюдение соглашения и избежать жесткой границы - условие для любых договоренностей о торговле между США и Соединенным Королевством", - написал Байден в Twitter.

Белфастское соглашение было подписано при посредничестве США в 1998 году. Также она называется Соглашение Страстной пятницы о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, которая предусматривала создание автономных органов власти.

31 января в 23:00 по местному времени Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.

Страна вышла из ЕС утвержденной соглашения между Лондоном и Брюсселем, которую Европейский парламент ратифицировал 29 января.

В соответствии с соглашением, еще почти год продлится переходный период: до 31 декабря 2020 торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией останутся в действии.

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