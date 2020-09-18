Байден выдвинул ультиматум Борису Джонсону
Байден заявил, что Конгресс не поддержит преференции для Великобритании, если будут нарушены договоренности с Евросоюзом.
Байден напомнил о белфастское соглашение и предостерег британский парламент от голосования за закон, который повысит риски появления жесткой границы между Великобританией и Северной Ирландией и Ирландией.
"Соблюдение соглашения и избежать жесткой границы - условие для любых договоренностей о торговле между США и Соединенным Королевством", - написал Байден в Twitter.
We can not allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.- Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020
Any trade deal between the US and UK must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL
Белфастское соглашение было подписано при посредничестве США в 1998 году. Также она называется Соглашение Страстной пятницы о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, которая предусматривала создание автономных органов власти.
31 января в 23:00 по местному времени Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.
Страна вышла из ЕС утвержденной соглашения между Лондоном и Брюсселем, которую Европейский парламент ратифицировал 29 января.
В соответствии с соглашением, еще почти год продлится переходный период: до 31 декабря 2020 торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией останутся в действии.
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