Байден призвал Трампа досрочно уйти в отставку из-за реакции на пандемию коронавируса
18 сентября, 2020, 11:09
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал главу Белого дома Дональда Трампа досрочно уйти в отставку
Байден считает, что Трамп допустил ряд ошибок во время борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает CNN .
"Он знал все, но ничего не делал. Это практически преступление", - заявил Байден.
В качестве примера он привел то, что Дональд Трамп долго "игнорировал масочный режим".
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"Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний говорил, что вовремя введен масочный режим мог бы спасти жизни 100 тыс американцев", - сообщил Байден.
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