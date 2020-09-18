Байден призвал Трампа досрочно уйти в отставку из-за реакции на пандемию коронавируса

18 сентября, 2020, 11:09

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал главу Белого дома Дональда Трампа досрочно уйти в отставку

Байден считает, что Трамп допустил ряд ошибок во время борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает CNN .

"Он знал все, но ничего не делал. Это практически преступление", - заявил Байден.

В качестве примера он привел то, что Дональд Трамп долго "игнорировал масочный режим".

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"Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний говорил, что вовремя введен масочный режим мог бы спасти жизни 100 тыс американцев", - сообщил Байден.

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