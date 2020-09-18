Балух остается в медикаментозном сне в стабильно тяжелом состоянии, - Геращенко

18 сентября, 2020, 18:33

Состояние Владимира Балуха остается стабильно тяжелым после 11 дней в больнице

Об этом рассказала нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна", - написала политик.

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Геращенко отметила, что пока неизвестно, сколько времени Владимир Балух находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь и это затрудняет лечение.

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"Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии. "Европейская Солидарность" планировала делегировать В. Балуха первым номером нашего избирательного списка в Киевский областной совет. Сейчас это нереально...", - добавила Геращенко.

Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балуха совершено нападение. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее сообщалось, что у Владимира Балуха после избиения пропали телефон и банковская карта.

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