Амнистия и коллаборационисты: Минреинтеграции готовит ряд законов по ОРДЛО

18 сентября, 2020, 12:58

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит пакет законопроектив по переходному периоду на территории ОРДЛО

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ .

"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть - это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто в коем случае не и должен понести наказание по полной ... Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента пакет законопроектив по переходного периода. ", - сказал Резников.

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