 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмнистия и коллаборационисты: Минреинтеграции готовит ряд законов по ОРДЛО

Амнистия и коллаборационисты: Минреинтеграции готовит ряд законов по ОРДЛО


фото: znaj.ua
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит пакет законопроектив по переходному периоду на территории ОРДЛО

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ .

"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть - это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто в коем случае не и должен понести наказание по полной ... Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента пакет законопроектив по переходного периода. ", - сказал Резников.

Читайте также: Выборы в ОРДЛО: Резников предложил Раде принять "какое-то другое решение" вместо отказа оккупантам, чтобы дать "поле для маневра" в ТКГ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать