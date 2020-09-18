Амнистия и коллаборационисты: Минреинтеграции готовит ряд законов по ОРДЛО
Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству, сообщает Укринформ .
"После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть - это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто в коем случае не и должен понести наказание по полной ... Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по правительству предложит на рассмотрение парламента пакет законопроектив по переходного периода. ", - сказал Резников.
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