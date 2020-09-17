Зеленский заявил, что нардеп-"слуга" Юрченко "обязательно сядет в тюрьму"

17 сентября, 2020, 16:42

Об этом он сказал во время брифинга во Львовской области.

Зеленский заявил, что рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.

"Нет своих. Нет близких, родных. Нет никого. Если человек взял хоть какую-нибудь взятку, хоть гривну, если человек взял, если получил взятку, должен сидеть. Мне все равно, какая это партия: партия "Слуга народа" или другая партия. Я предупреждал всех депутатов, всех чиновников и, кстати, всех правоохранителей... Я очень рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа". Я очень рад, сегодня дал подозрение генеральный прокурор. Он ее получил и обязательно сядет в в тюрьму", - подчеркнул президент.

16 сентября помощник нардепа Александра Юрченко, Иван Фищенко, которого поймали на взятке, внес залог в 1,5 млн грн и вышел из СИЗО.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке.

17 сентября в Офисе президента повторно отреагировали на записи НАБУ, где нардеп "слуга" Александр Юрченко якобы торговался за поправки в законопроект, заявив, что "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Рады".

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