Вывезли в лес и ограбили: на Киевщине полицейские задержали злоумышленников, которые похитили 21-летнего парня

17 сентября, 2020, 14:51

Полицейские задержали злоумышленников, которые у банкомата силой затолкали молодого человека в машину, вывезли в лес, избили, ограбили, привязали к дереву и бросили

Об этом сообщает Нацполиция.

В городе Буча неизвестные возле банкомата силой затолкали мужчину в машину. Затем вывезли в лес, избили и требовали деньги за "жизнь".

О похищении человека в полицию сообщил свидетель.

"Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей. Автомобиль, который подпадал под ориентировку, разыскали в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в машине находились водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями.

"Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время проведения неотложного обыска в автомобиле злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож ", - говорится в сообщении.

Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе.

Отмечается, злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления о подозрении.

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