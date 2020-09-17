В закон об особом статусе Донбасса добавят "формулу Штайнмайера", - представитель Украины в ТКГ
Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин, передает "РБК-Украина".
"Мы согласились на то, что "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права", - сказал Костин.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что Украина может выполнить условия "формулы Штайнмайера", если это будет отвечать ее интересам.
При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.
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