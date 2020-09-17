В РФ говорят Польше и не надеяться на выдачу диспетчеров по делу Смоленской катастрофы

17 сентября, 2020, 17:36

В МИД РФ заявили, что Польша напрасно надеется, что Россия выдаст ей трех авиадиспетчеров, обвиняемых в умышленных действиях, которые привели к катастрофе самолета с польским президентом на борту в 2010 году

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова обвинила польскую власть в раскрутке конспирологических версий катастрофы с целью обвинить российскую сторону.

"Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи бесполезны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан ", - подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила, что следователи польской прокуратуры обратились в районный суд участка Варшава-Мокотув с представлением о временном аресте трех российских авиадиспетчеров с вышки контроля в Смоленске за "умышленное доведение до катастрофы" самолета президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 г.

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