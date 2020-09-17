В осенне-зимний период в Украине ожидается значительный рост заболеваемости COVID-19, - Ляшко

17 сентября, 2020, 21:01

По словам главного санитарного врача Виктор Ляшко, в стране ожидается стремительный рост количества заболеваний коронавирусом

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

Ляшко отметил, что сейчас в Украине идет постепенный рост заболеваемости коронавирусом.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - отметил главный санврач.

Напомним, за 16 сентября коронавирус диагностировали у 3584 человек .

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