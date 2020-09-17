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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки зафиксировано 379 случаев COVID-19, умерло - 5 больных

В Киеве за сутки зафиксировано 379 случаев COVID-19, умерло - 5 больных

В столице уже 18 449 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Диагноз 16 сентября подтвердили у 41 ребенка и у семи медиков.

5 заболевших скончались. Всего от осложнений умерли 296 киевлян.

Заболели 208 женщин, 130 мужчин, 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.

В больницы забрали 31 больного.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего переболел 5601 киевлянин.

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