Уже три недели: новый глава "Укрзализныци" заявил, что работает без трудового договора
17 сентября, 2020, 16:00
Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что уже три недели работает без подписанного трудового контракта
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Сейчас я пока работаю один. Члены моей команды работают, скорее, на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового контракта ... Три недели я на волонтерских началах", - цитирует издание слова Жмака.
Он также отметил, что с командой также есть определенные сложности, поскольку назначение членов правления - очень многоступенчатый и сложный процесс.
- Напомним, 26 августа Кабинет министров назначил Владимира Жмака головой АО "Укрзализныця".
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