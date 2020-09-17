Укрзализныця с 25 сентября возобновит курсирование "Интерсити+" Киев-Харьков
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныця.
"Укрзализныця восстанавливает следование скоростного поезда Интерсити+ №724 / 723 Киев - Харьков. Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в целом между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.
В то же время в компании обратили внимание, что в связи с плановыми путевыми работами с 15 по 23 октября вместо Интерсити+ №724 / 723, будет курсировать поезд №720 / 719. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребинке, Миргороде, Полтаве и других станциях.
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