Укрзализныця с 25 сентября возобновит курсирование "Интерсити+" Киев-Харьков

17 сентября, 2020, 16:43

Укрзализныця с 25 сентября возобновит курсирование скоростного поезда "Интерсити+" №724 / 723 Киев - Харьков

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныця.

"Укрзализныця восстанавливает следование скоростного поезда Интерсити+ №724 / 723 Киев - Харьков. Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в целом между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

В то же время в компании обратили внимание, что в связи с плановыми путевыми работами с 15 по 23 октября вместо Интерсити+ №724 / 723, будет курсировать поезд №720 / 719. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребинке, Миргороде, Полтаве и других станциях.

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