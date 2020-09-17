 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА


фото: uaf.ua
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в обновленном рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

Команда Андрея Шевченко удержалась на 24-й позиции, несмотря на поражение от Испании в Лиге наций 0: 4. Также в сентябре украинцы переиграли Швейцарию - 2: 1.

Из соперников сборной Украины по Лиге наций выше всех - на седьмой позиции - находится Испания. Германия занимает 14-е место, Швейцария идет 15-й.

Из оппонентов команды Шевченко по Евро-2020 выше расположились Нидерланды, которые занимают 13-е место, Австрия - 27-я.

Лидерство в рейтинге ФИФА удерживает Бельгия, сразу за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать