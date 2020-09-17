Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.
Команда Андрея Шевченко удержалась на 24-й позиции, несмотря на поражение от Испании в Лиге наций 0: 4. Также в сентябре украинцы переиграли Швейцарию - 2: 1.
Из соперников сборной Украины по Лиге наций выше всех - на седьмой позиции - находится Испания. Германия занимает 14-е место, Швейцария идет 15-й.
Из оппонентов команды Шевченко по Евро-2020 выше расположились Нидерланды, которые занимают 13-е место, Австрия - 27-я.
Лидерство в рейтинге ФИФА удерживает Бельгия, сразу за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре.
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