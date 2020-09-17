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Espreso.tvОбществоТемпы распространения коронавируса в Европе очень тревожные, - ВОЗ

Темпы распространения коронавируса в Европе очень тревожные, - ВОЗ

Глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупредил о "тревожных" темпах распространения COVID-19 в Европе

Это он заявил в контексте сокращения некоторыми странами сроков самоизоляции потенциально зараженных людей, пишет ABC News .

Представитель ВОЗ предупредил, что даже небольшое сокращение сроков обязательного карантина может существенно ускорить темпы распространения коронавируса, которые, по его словам, в Европе выросли до "тревожных" показателей.

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На прошлой неделе Франция на фоне второй волны пандемии сократила сроки самоизоляции для людей, которые контактировали с зараженными COVID-19, с 14 до семи дней.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 млн. С начала пандемии скончалось более 945 000 человек.

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