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Espreso.tvОбществоСын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленным именем, - СМИ

Сын Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленным именем, - СМИ


фото: the-village
Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай будет учиться в гимназии при Московском государственном университете под вымышленным именем

Об этом сообщает Комсомольская правда.

Издание ссылается на ученого и бывшего главу академии наук Беларуси Александра Войтовича, который узнал об этом от знакомых в сфере образования. В то же время в секретариате гимназии при МГУ заявили Интерфаксу, что Николай Лукашенко у них не учится.

Бывший сотрудник КГБ на условиях анонимности рассказал, что 16-летний Лукашенко-младший пока поселился в белорусском посольстве в Москве. Он якобы будет учиться под вымышленной фамилией и не будет заниматься (на сайте гимназии сказано, что обучение с начала года будет проходить дистанционно). Также экс-сотрудник КГБ предположил, что если Николай Лукашенко сдаст экстерном экзамены за 11 класс, то может продолжить обучение в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Ректор вуза Владимир Трухачев сказал, что не знает о том, что Лукашенко-младший сдает экзамены в академию.

"Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, этот вопрос не сегодняшнего, а будущего".

Напомним, в мае Николай Лукашенко поступил в лицей Белорусского государственного университета, но, по данным СМИ, забрал документы в августе.

Позже появилась информация, что две внучки Лукашенко, Анастасия и Дарья, также забрали оттуда документы.

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