Степанов объяснил, как голосовать на выборах больным COVID-19
17 сентября, 2020, 09:58
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут голосовать на местных выборах люди с COVID-19
Об этом он рассказал на брифинге.
"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то в 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что она может проголосовать дома в связи с болезнью ", - рассказал Степанов.
По его словам, к больному домой приедет комиссия, чтобы он проголосовал.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте