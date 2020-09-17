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Espreso.tvОбществоСтепанов объяснил, как голосовать на выборах больным COVID-19

Степанов объяснил, как голосовать на выборах больным COVID-19


фото: Думская
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут голосовать на местных выборах люди с COVID-19

Об этом он рассказал на брифинге.

"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то в 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что она может проголосовать дома в связи с болезнью ", - рассказал Степанов.

По его словам, к больному домой приедет комиссия, чтобы он проголосовал.

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