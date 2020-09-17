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Espreso.tvЭкономикаСоучредитель сети Duty Free раздал все состояние на благотворительность: для этого понадобилось 40 лет

Соучредитель сети Duty Free раздал все состояние на благотворительность: для этого понадобилось 40 лет


фото: chip.travel
Соучредитель розничной сети Duty Free и бывший миллиардер Чарльз Фини раздал все состояние - $ 8 млрд - на благотворительность

Об этом пишет Forbes.

"Это заняло десятилетия, но Чак Фини, бывший миллиардер и основатель гиганта розничной торговли Duty Free Shoppers наконец раздал все деньги на благотворительность", - пишет Forbes.

В издании отметили, что Чарльз "Чак" Фини, которому сейчас 89 лет и который является соучредителем розничной сети магазинов в аэропортах Duty Free накопил миллиарды, живя "с бережливостью монаха".

Как меценат, Фини начал идею "Давать, живя" - тратить большую часть состояния на большие, практические благотворительные дела, вместо накапливать средства в фонд при жизни.

По информации Forbes, Фини потратил на благотворительность более $ 8 млрд, при этом сделал это анонимно. Из-за такой "подпольной" благотворительности Forbes назвала миллиардера "Джеймсом Бондом филантропии".

В частности, пишет издание, Фини выделил $ 3,7 млрд на образование, включая почти $ 1 млрд в свою альма-матер в Корнуэлле. Более $ 870 млн ушло на кампании по защите прав человека и социальных изменений, $ 62 млн на гранты для для отмены смертной казни и $ 76 млн на кампании в рамках Оbamacare.

Кроме того, экс-мильярдер отдал более $ 700 млн на здравоохранение, из которых $ 270 млн на улучшение системы общественного здоровья во Вьетнаме, $ 176 млн на Глобальный институт здоровья головного мозга в Университете Калифорнии.

Один из последних благотворительных взносов Фини - $ 350 млн Корнуэльского университета для строительства технологического кампуса.

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