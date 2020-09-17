Смоленская катастрофа: опубликовали переговоры диспетчеров

Расшифровка опубликована на сайте комитета.

Судя по переговорам, в день аварии в районе аэродрома Северный была низкая видимость и диспетчеры согласовывали для самолета запасные аэродромы. Сначала среди запасных аэродромов рассматривался Внуково, "потому что надо найти таможню и границу". Затем диспетчеры начали обсуждать Минск и Витебск.

Пилотам сообщили о метеоусловиях и о необходимости ухода на запасной аэродром.

"Передали, во-первых, чтобы он был, чтобы он был готов к уходу на запасной, вот, уточнить, сколько у него топлива..." - сказал руководитель полетов.

На что ему отвечает оперативный дежурный, что главный центр "уже разберется, в Смоленске погоды нет, а там уже разберутся".

В то же время "земля" спрашивает у экипажа возможность отхода на запасной аэродром.

"1-0-1 после контрольного захода у вас топлива хватит на запасной?" - следует из переговоров.

На что экипаж дает утвердительный ответ.

При этом на "земле" обсуждают намерение экипажа снижаться до высоты принятия решения.

"... значит, делает контрольный заход, решение командира, делает контрольный заход до высоты принятия решения 100 метров, уход, готовность Минска, Витебска на запасной пусть спросят", - следует из переговоров.

Через десять минут пилоты подтвердили, что готовы пойти на второй круг при достижении высоты 100 метров.

Однако через четыре минуты экипаж докладывает о выходе шасси и закрылков, а диспетчер сообщает о том, что взлетно-посадочная полоса свободна.

Еще через две минуты руководитель полетов трижды спрашивает у экипажа уход на второй круг. Однако экипаж уже не отвечает.

Напомним, Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров , которые работали в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154.

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