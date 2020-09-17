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Espreso.tvОбществоРоссийские учения "Кавказ-2020": десантное судно США вошло в Черное море

Российские учения "Кавказ-2020": десантное судно США вошло в Черное море


фото: investigator.org.ua
17 сентября в Черное море вошло судно Военно-морского флота США, по меньшей мере четыре корабля НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений "Кавказ-2020", которые состоятся в конце этого месяца

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8) после американского ракетного эсминца USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании", - говорится в сообщении.

В прошлом году судно Yuma дважды заходило в Одессу. Первый визит состоялся 29 июня 2019 г. перед началом международных учений SeaBreeze 2019 г., куда оно доставило оборудования, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй - 19 сентября 2019 г., цель этого визита не сообщалась.

Суда типа JHSV предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.

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