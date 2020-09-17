Российские учения "Кавказ-2020": десантное судно США вошло в Черное море
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
"В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8) после американского ракетного эсминца USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании", - говорится в сообщении.
В прошлом году судно Yuma дважды заходило в Одессу. Первый визит состоялся 29 июня 2019 г. перед началом международных учений SeaBreeze 2019 г., куда оно доставило оборудования, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй - 19 сентября 2019 г., цель этого визита не сообщалась.
Суда типа JHSV предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.
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