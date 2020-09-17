РФ преследует по политическим мотивам 134 украинцев

17 сентября, 2020, 19:40

Сейчас 134 украинцев преследует Российская Федерация по политическим мотивам

Об этом сообщила советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная на онлайн-конференции "Политические преследования Кремлем в период COVID-19", передает "Укринформ".

"Мы ежедневно ведем работу по мониторингу всей информации, которая нам поступает и от адвокатов, и от родных, которую мы узнаем по своим собственным каналам. Эта информация о состоянии соблюдения прав наших граждан, которые незаконно удерживаются РФ. По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуются по политическим мотивам РФ ", - сказала Закриничная.

Она отметила, что 112 украинцев находятся в незаконном заключении в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, среди них 78 крымских татар.

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