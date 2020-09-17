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Espreso.tvОбществоРезолюция по Беларуси: Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко и отменить ЧМ по хоккею

Резолюция по Беларуси: Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко и отменить ЧМ по хоккею


фото: reuters
Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой не признает победу президента Александра Лукашенко на президентских выборах и призывает ввести жесткие санкции

Брюссель не признает результаты президентских выборов и не будет считать Лукашенко президентом Беларуси после окончания срока полномочий, сообщает Радыё Свабода .

В резолюции содержится требование ввести санкции против Лукашенко, чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов, силовиков, причастных к пыткам и избиению мирных протестующих, а также российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси.

Европарламент также призвал ЕС прекратить выдачу кредитов Минску и отозвать решение о проведении в Беларуси чемпионата мира-2021 по хоккею.

Европарламент в резолюции поддержал создание оппозиционного Координационного совета, призвал руководство ЕС оказывать ему помощь, а также выступил за немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси.

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.

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