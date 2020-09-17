Резолюция по Беларуси: Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко и отменить ЧМ по хоккею
Брюссель не признает результаты президентских выборов и не будет считать Лукашенко президентом Беларуси после окончания срока полномочий, сообщает Радыё Свабода .
В резолюции содержится требование ввести санкции против Лукашенко, чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов, силовиков, причастных к пыткам и избиению мирных протестующих, а также российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси.
Европарламент также призвал ЕС прекратить выдачу кредитов Минску и отозвать решение о проведении в Беларуси чемпионата мира-2021 по хоккею.
Европарламент в резолюции поддержал создание оппозиционного Координационного совета, призвал руководство ЕС оказывать ему помощь, а также выступил за немедленное освобождение всех политзаключенных в Беларуси.
Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.
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