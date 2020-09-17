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Espreso.tvОбществоРада запретила депутатам брать родственников помощниками

Рада запретила депутатам брать родственников помощниками


фото: rada.gov.ua
17 сентября Верховная Рада приняла закон №2203, которым депутатам всех уровней запрещается иметь помощников из круга близких лиц, определенного законом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу ограничения совместной работы близких лиц", авторами которого выступили трое нардепов от "ЕС" Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и Ирина Фриз.

Закон предусматривает ограничения совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

Отметим, согласно действующему законодательству близкими лицами считаются члены семьи депутата: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

В пояснительной записке депутата подчеркнули, что до этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.

"Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в пояснительной записке.

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