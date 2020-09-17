 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла закон о разведке

Рада приняла закон о разведке


фото: mil.in.ua
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д "О разведке"

Об этом передает РБК-Украина .

В этом законопроекте СБУ исключили из перечня разведывательных органов, однако службу определили как субъект разведывательного сообщества.

Согласно документу, разведывательными органами в Украине являются:

  • Служба внешней разведки Украины;
  • разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов, в частности СБУ.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются и освобождаются от должности президентом.

Разведывательные органы для выполнения задач и их функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать