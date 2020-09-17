Рада приняла закон о разведке

17 сентября, 2020, 13:58

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д "О разведке"

Об этом передает РБК-Украина .

В этом законопроекте СБУ исключили из перечня разведывательных органов, однако службу определили как субъект разведывательного сообщества.

Согласно документу, разведывательными органами в Украине являются:

Служба внешней разведки Украины;

разведывательный орган Министерства обороны Украины;

разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов, в частности СБУ.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент. Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются и освобождаются от должности президентом.

Разведывательные органы для выполнения задач и их функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.