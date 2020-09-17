"Из-за хакерства": США объявили о введении санкций против иранских разведчиков

Соответствующее заявление Минфин обнародовал в четверг, сообщает "РБК-Украина".

"Правительство Ирана много лет реализовывало хакерскую кампанию под прикрытием, которую обеспечивала организация Rana Intelligence Computing Company (Rana), направленную против иранских диссидентов, журналистов, а также международных компаний, работающих в туристическом секторе", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что Rana ассоциируется с Министерством разведки страны. Она организует компьютерные атаки, в том числе против правительств иностранных государств и отдельных лиц. Организация APT39, по данным американской стороны, контролируется Министерством внутренних дел Ирана.

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