"Из-за хакерства": США объявили о введении санкций против иранских разведчиков
Соответствующее заявление Минфин обнародовал в четверг, сообщает "РБК-Украина".
"Правительство Ирана много лет реализовывало хакерскую кампанию под прикрытием, которую обеспечивала организация Rana Intelligence Computing Company (Rana), направленную против иранских диссидентов, журналистов, а также международных компаний, работающих в туристическом секторе", - говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что Rana ассоциируется с Министерством разведки страны. Она организует компьютерные атаки, в том числе против правительств иностранных государств и отдельных лиц. Организация APT39, по данным американской стороны, контролируется Министерством внутренних дел Ирана.
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