 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Из-за хакерства": США объявили о введении санкций против иранских разведчиков

"Из-за хакерства": США объявили о введении санкций против иранских разведчиков

Министерство финансов США объявило о введении санкций против иранской разведывательной организации Rana, хакерской группы Advanced Persistent Threat 39 (APT39), а также 45 физических лиц за их преступную деятельность в киберпространстве

Соответствующее заявление Минфин обнародовал в четверг, сообщает "РБК-Украина".

"Правительство Ирана много лет реализовывало хакерскую кампанию под прикрытием, которую обеспечивала организация Rana Intelligence Computing Company (Rana), направленную против иранских диссидентов, журналистов, а также международных компаний, работающих в туристическом секторе", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что Rana ассоциируется с Министерством разведки страны. Она организует компьютерные атаки, в том числе против правительств иностранных государств и отдельных лиц. Организация APT39, по данным американской стороны, контролируется Министерством внутренних дел Ирана.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать