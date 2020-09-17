"В качестве свидетеля": ГБР вызвало на допрос главу НАПК
Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.
Сообщается, ГБР направило в адрес Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции повестку о вызове для участия председателя НАПК Александра Новикова в допросе в качестве свидетеля.
"Допрос главы НАПК в качестве свидетеля состоится 21 сентября в 15:00 по адресу: улица Симона Петлюры, 15. После допроса Александр Новиков готов рассказать больше о причинах этого вызова, которые видит НАПК, и ответить на вопрос общественности и журналистов", - говорится в сообщении.
В НАПК напомнили, что речь идет о деле, которое НАБУ ведет по материалам, предоставленным НАПК. ГБР начало его параллельное расследование.
"Еще в мае мы рассказали, как новая команда НАПК во главе с Александром Новиковым обнаружила злоупотребления бывшего руководства более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций. По материалам этого аудита НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту коррупционного правонарушения", - отметили в НАПК.
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