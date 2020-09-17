"В качестве свидетеля": ГБР вызвало на допрос главу НАПК

17 сентября, 2020, 18:00

Государственное бюро расследований направило в адрес НАПК повестку о вызове Александра Новикова для участия в допросе в качестве свидетеля

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

Сообщается, ГБР направило в адрес Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции повестку о вызове для участия председателя НАПК Александра Новикова в допросе в качестве свидетеля.

"Допрос главы НАПК в качестве свидетеля состоится 21 сентября в 15:00 по адресу: улица Симона Петлюры, 15. После допроса Александр Новиков готов рассказать больше о причинах этого вызова, которые видит НАПК, и ответить на вопрос общественности и журналистов", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что речь идет о деле, которое НАБУ ведет по материалам, предоставленным НАПК. ГБР начало его параллельное расследование.

"Еще в мае мы рассказали, как новая команда НАПК во главе с Александром Новиковым обнаружила злоупотребления бывшего руководства более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций. По материалам этого аудита НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту коррупционного правонарушения", - отметили в НАПК.

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