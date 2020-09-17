 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В качестве свидетеля": ГБР вызвало на допрос главу НАПК

"В качестве свидетеля": ГБР вызвало на допрос главу НАПК


фото: nazk.gov.ua
Государственное бюро расследований направило в адрес НАПК повестку о вызове Александра Новикова для участия в допросе в качестве свидетеля

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

Сообщается, ГБР направило в адрес Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции повестку о вызове для участия председателя НАПК Александра Новикова в допросе в качестве свидетеля.

"Допрос главы НАПК в качестве свидетеля состоится 21 сентября в 15:00 по адресу: улица Симона Петлюры, 15. После допроса Александр Новиков готов рассказать больше о причинах этого вызова, которые видит НАПК, и ответить на вопрос общественности и журналистов", - говорится в сообщении.

В НАПК  напомнили, что речь идет о деле, которое НАБУ ведет по материалам, предоставленным НАПК. ГБР начало его параллельное расследование.

"Еще в мае мы рассказали, как новая команда НАПК во главе с Александром Новиковым обнаружила злоупотребления бывшего руководства более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций. По материалам этого аудита НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту коррупционного правонарушения", - отметили в НАПК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать