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Espreso.tvОбщество"Ставит под угрозу надлежащее функционирование": Венедиктова просит Шмыгаля не уменьшать зарплаты прокурорам

"Ставит под угрозу надлежащее функционирование": Венедиктова просит Шмыгаля не уменьшать зарплаты прокурорам


фото: dbr.gov.ua
Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год, чтобы не допустить сокращения вдвое зарплаты для прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также глав комитетов Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского и по вопросам бюджета Юрия Аристова с просьбой пересмотреть положения проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по определению прожиточного минимума для прокуроров.

По словам Венедиктова, "вопреки законодательству" проектом вводится "искусственно определенная расчетная величина" - прожиточный минимум для исчисления должностных окладов прокуроров. Установленный для прокуроров величина составляет 1000 грн и является по сравнению с работниками других государственных органов более чем вдвое ниже.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированное повышение уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добродетель, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", - отметила генпрокурор.

Она также призвала Шмыгаля и руководителей профильных комитетов при рассмотрении законопроекта в парламенте "исключить дискриминационные положения по оплате труда прокуроров".

  • 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.

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