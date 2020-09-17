"Ссылаются на их фиктивный вред": Минцифры заявило, что некоторые местные чиновники препятствуют установлению 4G и 5G вышек

17 сентября, 2020, 12:30

Министерство цифровой трансформации заявило о случаях, когда местные чиновники препятствовали установлению 4G и 5G вышек, мотивируя это вредом для здоровья

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook.

"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред", - говорится в сообщении.

В частности, в пресс-службе сообщили, что один из таких случаев произошел в городе Бровары Киевской области, где управление Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы.

Кроме того, по информации ведомства, в настоящее время установлению базовой станции препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета.

"По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района", - отметили в Минцифры.

Несколько случаев зафиксировали в Мариуполе - установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобив. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения". - подчеркнули в Минцифры.

В ведомстве отметили, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливаются украинскими операторами, безвредны для людей, животных и растений. В частности отмечается, что в Украине нормы излучения базовых станций в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.