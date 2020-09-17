"Ссылаются на их фиктивный вред": Минцифры заявило, что некоторые местные чиновники препятствуют установлению 4G и 5G вышек
Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook.
"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред", - говорится в сообщении.
В частности, в пресс-службе сообщили, что один из таких случаев произошел в городе Бровары Киевской области, где управление Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы.
Кроме того, по информации ведомства, в настоящее время установлению базовой станции препятствует руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета.
"По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района", - отметили в Минцифры.
Несколько случаев зафиксировали в Мариуполе - установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".
"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобив. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения". - подчеркнули в Минцифры.
В ведомстве отметили, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливаются украинскими операторами, безвредны для людей, животных и растений. В частности отмечается, что в Украине нормы излучения базовых станций в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.
- Напомним, в начале июля появилась петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете 5G из-за "крайне негативного влияния на здоровье". Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
- 4 сентября Нацкомиссия в сфере связи заявила, что будет официально информировать украинцев о влиянии 4G и 5G на здоровье.
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти