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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" и Зеленский теряют рейтинг, поэтому Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, - Арьев

"Слуга народа" и Зеленский теряют рейтинг, поэтому Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, - Арьев

Народному депутату Александру Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, поскольку рейтинги Партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского стремительно падают

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам, передает телеканал Еспресо.

"100% того, что Венедиктова, когда заявляла о том, что она не видит подозрений, но сразу после того, как НАБУ было вынуждено выставить аудиозаписи разговоров, где речь шла просто о прямом фактически вымогательстве взятки. И действие относительно незаконного обогащения со стороны непосредственно самого народного депутата от "Слуги народа", то просто уже некуда было отступать", - пояснил нардеп ..

Причину желания расследовать дело вероятного взяточничества нардепа Александра Юрченко Владимир Арьев объяснил репутационными потерями команды президента Зеленского и стремительным снижением рейтинга.

"Как всегда, в Офисе президента считаются не с законом и справедливостью, а с репутационными потерями и потерями в рейтинге. И вот как раз вопрос потерь рейтинга и стал ключевым. Не желание восстановить законность, не желание наказать взяточника, а страх за свои рейтинги, которые и без того летят уже вниз", - констатировал народный депутат Арьев.

  • Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятки за внесение поправок в законопроект.
  • 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке. В тот же день народному избраннику сообщили о подозрении.

 

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