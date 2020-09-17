"Слуга народа" и Зеленский теряют рейтинг, поэтому Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, - Арьев

17 сентября, 2020, 17:52

Народному депутату Александру Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, поскольку рейтинги Партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского стремительно падают

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам, передает телеканал Еспресо.

"100% того, что Венедиктова, когда заявляла о том, что она не видит подозрений, но сразу после того, как НАБУ было вынуждено выставить аудиозаписи разговоров, где речь шла просто о прямом фактически вымогательстве взятки. И действие относительно незаконного обогащения со стороны непосредственно самого народного депутата от "Слуги народа", то просто уже некуда было отступать", - пояснил нардеп ..

Причину желания расследовать дело вероятного взяточничества нардепа Александра Юрченко Владимир Арьев объяснил репутационными потерями команды президента Зеленского и стремительным снижением рейтинга.

"Как всегда, в Офисе президента считаются не с законом и справедливостью, а с репутационными потерями и потерями в рейтинге. И вот как раз вопрос потерь рейтинга и стал ключевым. Не желание восстановить законность, не желание наказать взяточника, а страх за свои рейтинги, которые и без того летят уже вниз", - констатировал народный депутат Арьев.