"Слуга народа" и Зеленский теряют рейтинг, поэтому Юрченко объявили о подозрении во взяточничестве, - Арьев
Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам, передает телеканал Еспресо.
"100% того, что Венедиктова, когда заявляла о том, что она не видит подозрений, но сразу после того, как НАБУ было вынуждено выставить аудиозаписи разговоров, где речь шла просто о прямом фактически вымогательстве взятки. И действие относительно незаконного обогащения со стороны непосредственно самого народного депутата от "Слуги народа", то просто уже некуда было отступать", - пояснил нардеп ..
Причину желания расследовать дело вероятного взяточничества нардепа Александра Юрченко Владимир Арьев объяснил репутационными потерями команды президента Зеленского и стремительным снижением рейтинга.
"Как всегда, в Офисе президента считаются не с законом и справедливостью, а с репутационными потерями и потерями в рейтинге. И вот как раз вопрос потерь рейтинга и стал ключевым. Не желание восстановить законность, не желание наказать взяточника, а страх за свои рейтинги, которые и без того летят уже вниз", - констатировал народный депутат Арьев.
- Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятки за внесение поправок в законопроект.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке. В тот же день народному избраннику сообщили о подозрении.
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