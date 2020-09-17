"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: ситуация на Донбассе. Специальный гость - Александр Турчинов

17 сентября, 2020, 16:41

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо

Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности ситуацию на Донбассе, встречу советников "нормандской четверки", а также проведение местных выборов и скандалы в правящем монобольшинстве.

К разговору присоединятся:

Спецгость программы - Александр Турчинов, секретарь СНБО (2014-2019)

Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53