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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: ситуация на Донбассе. Специальный гость - Александр Турчинов

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: ситуация на Донбассе. Специальный гость - Александр Турчинов

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо

Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности ситуацию на Донбассе, встречу советников "нормандской четверки", а также проведение местных выборов и скандалы в правящем монобольшинстве.

К разговору присоединятся:

  • Спецгость программы - Александр Турчинов, секретарь СНБО (2014-2019)
  • Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53

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