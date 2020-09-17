"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: ситуация на Донбассе. Специальный гость - Александр Турчинов
17 сентября, 2020, 16:41
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо
Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности ситуацию на Донбассе, встречу советников "нормандской четверки", а также проведение местных выборов и скандалы в правящем монобольшинстве.
К разговору присоединятся:
- Спецгость программы - Александр Турчинов, секретарь СНБО (2014-2019)
- Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Сергей Шахов, народный депутат, группа "Довира"
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти