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Espreso.tvЭкономика"Пакет малыша" может остаться в натуральном виде: закон принят за основу

"Пакет малыша" может остаться в натуральном виде: закон принят за основу


фото: golos.ua
Верховная Рада приняла за основу проект закона №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка

Это решение поддержали 316 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает оставить единовременное пособие при рождении ребенка "пакет малыша" в натуральной форме. В записке также приводится перечень вещей, которые входят в пакет.

Отмечается, что ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. uрн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость "пакета малыша" составит 1,75 млрд грн ежегодно.

В проекте закона отмечается, что временно с 1 октября по 31 декабря 2020 г. закупка "пакета малыша" пройдет через управление ООН с последующей доставкой в роддома и отделы социального обеспечения населения.

С 1 января 2021 г. обеспечение "пакетом малыша" будет проходить в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

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