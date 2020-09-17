"Пакет малыша" может остаться в натуральном виде: закон принят за основу
Это решение поддержали 316 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает оставить единовременное пособие при рождении ребенка "пакет малыша" в натуральной форме. В записке также приводится перечень вещей, которые входят в пакет.
Отмечается, что ориентировочная стоимость пакета составляет 5 тыс. uрн. При рождаемости 350 тыс. младенцев в год общая стоимость "пакета малыша" составит 1,75 млрд грн ежегодно.
В проекте закона отмечается, что временно с 1 октября по 31 декабря 2020 г. закупка "пакета малыша" пройдет через управление ООН с последующей доставкой в роддома и отделы социального обеспечения населения.
С 1 января 2021 г. обеспечение "пакетом малыша" будет проходить в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".
- Напомним, 29 июля правительство утвердило суммы денежных выплат вместо "пакета малыша".
- Впоследствии, Минсоцполитики опубликовало алгоритм получения компенсации средств вместо "пакета малыша".
- При этом Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" , которую заменили денежными выплатами.
- С 1 сентября ПриватБанк начал выдачу социальных карт "Пакет малыша" в рамках программы Министерства социальной политики.
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