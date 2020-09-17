"От Главнокомандующего": Генштаб закупает подарочные ручки Parker с позолотой почти по 9 тыс. грн каждую, - Наши Деньги

17 сентября, 2020, 18:02

17 сентября Финансовое управление Генштаба ВСУ обнародовало лот на закупку "ценных подарков" в виде подарочных ручек Parker в системе "Прозорро"

Соответствующее предложение размещено на "ProZorro", сообщают "Наши деньги".

В частности, Генштаб ВСУ заказывает 80 подарочных ручек: 58 штук - с гравировкой "От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины" в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУ с двухлетней гарантией и 22 штук - с изображением трезубца в футляре.

Отмечается, что самыми дорогими являются десять ручек Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с корпусом из лакированной латуни и позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором по 8760 грн.

На сайте эксклюзивного дистрибьютора ручек Parker в Украине такие ручки продаются без гравировки в фирменной коробке по 6105 грн.

Среди другого Генштаб заказал:

десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT FP F 22011 по 2940 грн.,

десять латунных ручек Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 - по 2940 грн.,

десять латунных ручек Parker IM 17 Black GT RB 22022 - по 2340 грн.

22 стальные ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 - по 672 грн.

Все вышеперечисленные ручки - с позолотой деталей.

Единственным конкурентом была ФЛП Чалкова Людмила Михайловна из Киева, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Поэтому формальная экономия составила всего 1%.

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