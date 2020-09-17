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Espreso.tvОбщество"Абсурдные требования в вызывающей форме": Казанский заявил, что Россия в ТКГ полностью блокирует мирный процесс

"Абсурдные требования в вызывающей форме": Казанский заявил, что Россия в ТКГ полностью блокирует мирный процесс


фото: prm.ua
Россия сознательно выдвигает Украине абсурдные требования в максимально вызывающей форме во время переговоров в ТКГ по Донбассу

Об этом пишет журналист Недели и представитель переселенцев в ТКГ Денис Казанский.

"Определенные надежды возлагались на встречу советников "нормандского формата", которая состоялась 11 сентября. Но никакого результата эта встреча не дала. По одной из версий, такой тактики блокирования и затягивание переговоров российская сторона будет придерживаться до президентских выборов в США. Именно от их результатов и будут зависеть дальнейшие действия Москвы относительно ОРДЛО ", - пишет он.

Казанский прогнозирует, что в ближайшее время в лучшем случае процесс будет стоять на паузе. В худшем - опять начнутся боевые действия.

"Россия сознательно выдвигает Украине абсурдные требования в максимально вызывающей форме, чтобы сделать невозможным выполнение этих требований, а затем сваливает ответственность за срыв договоренностей на украинскую сторону", - отметил он.

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