Порошенко вызывают в суд 21 сентября в деле по иску Суркиса

17 сентября, 2020, 11:35

Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции поручения английского суда о вручении пятому президенту Петру Порошенко судебной повестки по иску олигарха Игоря Суркиса

Об этом говорится на сайте суда.

"В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суркис подал иск против Порошенко и Гонтаревой в Высокий суд Лондона, - НВ

Братья Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж. Как сообщило "Зеркало недели", иск связан с попыткой Порошенко купить в Суркисов их долю в телеканале "1 + 1" последующим отказом от этой покупки. Поэтому Суркисы в иске требуют, среди прочего, компенсацию от Порошенко за невыполнение соглашения.