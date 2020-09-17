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Espreso.tvОбществоПорошенко вызывают в суд 21 сентября в деле по иску Суркиса

Порошенко вызывают в суд 21 сентября в деле по иску Суркиса


фото: ukrinform
Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции поручения английского суда о вручении пятому президенту Петру Порошенко судебной повестки по иску олигарха Игоря Суркиса

Об этом говорится на сайте суда.

"В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными", - говорится в сообщении.

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Братья Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж. Как сообщило "Зеркало недели", иск связан с попыткой Порошенко купить в Суркисов их долю в телеканале "1 + 1" последующим отказом от этой покупки. Поэтому Суркисы в иске требуют, среди прочего, компенсацию от Порошенко за невыполнение соглашения.

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