Порошенко вызывают в суд 21 сентября в деле по иску Суркиса
Об этом говорится на сайте суда.
"В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными", - говорится в сообщении.
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Братья Суркисы подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж. Как сообщило "Зеркало недели", иск связан с попыткой Порошенко купить в Суркисов их долю в телеканале "1 + 1" последующим отказом от этой покупки. Поэтому Суркисы в иске требуют, среди прочего, компенсацию от Порошенко за невыполнение соглашения.
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