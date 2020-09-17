Полное восстановление экономики в мире после пандемии COVID-19 может продолжаться 5 лет, - Всемирный банк

17 сентября, 2020, 18:42

Экономисты Всемирного банка заявили, что полное восстановление мировой экономики после завершения пандемии коронавируса может длиться до пяти лет

Об этом сообщает Reuters .

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт считает, что в мире глобальное экономическое восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может занять целых пять лет.

"Возможно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер, но полное восстановление займет до пяти лет", - отметила главная экономистка Всемирного банка Кармен Рейнгарт.

По ее словам, в некоторых странах экономический кризис продлится дольше, чем в других, и усилит социальное неравенство, поскольку бедные страны пострадают больше всего.

"В мире впервые за 20 лет будет расти уровень бедности", - отметила экономист.

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