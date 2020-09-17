Полмиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"
Об этом сообщает CNN .
В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветви.
Just getting out in Orange Beach, Alabama where we rode out #HurricaneSally - going to start tweeting damage. Internet spotty so bear with me. pic.twitter.com/NSEZQYJWef- Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2020
Как отмечает губернатор Рон ДеСантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.
По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".
В данный момент ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.
More from Main Street #Pensacola #HurricaneSally pic.twitter.com/hdtuZchfyQ- Rob Marciano (@RobMarciano) September 16, 2020
Как сообщалось, мощный ураган "Салли" , который еще накануне был только тропическим штормом, теперь грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.
Тропический шторм "Салли", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти нескольких американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в частности эвакуацию десятков тысяч человек.
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