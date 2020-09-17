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Espreso.tvОбществоПолмиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"

Полмиллиона американцев остались без света из-за урагана "Салли"


фото: reuters
Из-за урагана "Салли", который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тысяч человек

Об этом сообщает CNN .

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обрушение деревьев и обломанные ветви.

Как отмечает губернатор Рон ДеСантис, во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций.

По меньшей мере 377 человек были спасены в округе Эскамбия, штат Флорида, из-за наводнения, вызванного ураганом "Салли".

В данный момент ураган усилился и движется на север США - в штаты Джорджия и Южная Каролина.

Как сообщалось, мощный ураган "Салли" , который еще накануне был только тропическим штормом, теперь грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.

Тропический шторм "Салли", сформировавшийся в Мексиканском заливе, в течение нескольких дней приближался к побережью США. Местные власти нескольких американских штатов объявили о чрезвычайных мерах, в частности эвакуацию десятков тысяч человек.

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