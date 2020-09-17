По представлению СБУ: отменен запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте, который незаконно посещал оккупированный Крым

17 сентября, 2020, 14:52

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, исключен из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики .

"По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена ", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступил в министерство 31 августа 2020 года.