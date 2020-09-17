 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПо представлению СБУ: отменен запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте, который незаконно посещал оккупированный Крым

По представлению СБУ: отменен запрет на въезд в Украину российскому рэперу Басте, который незаконно посещал оккупированный Крым


фото: real-rap
Российский музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, исключен из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики .

"По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена ", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что письмо от СБУ о снятии с Вакуленко запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступил в министерство 31 августа 2020 года.

  • 9 сентября 2017 года российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) был объявлен в Украине персоной нон грата - СБУ запретила ему въезд сроком на три года.
  • Рэпер Баста в 2015 году нарушал установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крым, где он давал концерты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать