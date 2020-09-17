Отравление Навального: к расследованию подключится Организация по запрещению химического оружия

17 сентября, 2020, 12:42

Организация по запрещению химического оружия займется анализом проб российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного, по предварительным данным, веществом из группы "Новичок"

Как сообщается, с соответствующим запросом к ней обратилось немецкое правительство.

"Группа экспертов Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в предназначенных ОЗХО лабораториях. Результаты этого анализа будут опубликованы и переданы властям Германии", - говорится в сообщении.

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