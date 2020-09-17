Отравление Навального: к расследованию подключится Организация по запрещению химического оружия
17 сентября, 2020, 12:42
Организация по запрещению химического оружия займется анализом проб российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного, по предварительным данным, веществом из группы "Новичок"
Как сообщается, с соответствующим запросом к ней обратилось немецкое правительство.
"Группа экспертов Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в предназначенных ОЗХО лабораториях. Результаты этого анализа будут опубликованы и переданы властям Германии", - говорится в сообщении.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .
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