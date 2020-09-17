 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтравление Навального: к расследованию подключится Организация по запрещению химического оружия

Отравление Навального: к расследованию подключится Организация по запрещению химического оружия


фото: Instagram
Организация по запрещению химического оружия займется анализом проб российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного, по предварительным данным, веществом из группы "Новичок"

Как сообщается, с соответствующим запросом к ней обратилось немецкое правительство.

"Группа экспертов Технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в предназначенных ОЗХО лабораториях. Результаты этого анализа будут опубликованы и переданы властям Германии", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать