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Espreso.tvОбществоОтечественные фармкомпании предоставили современные технологии для "лечения" Софии Киевской

Отечественные фармкомпании предоставили современные технологии для "лечения" Софии Киевской

Фармацевтическая компания "Дарница" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation и фармацевтическая компания "Интерхим" реализовали здесь проект по осушению фундаментов и стен Софийского собора и прилегающих монастырских сооружений от избыточной влаги с помощью швейцарского инновационного оборудования BioDry

К традиции сохранять здоровье Софии Киевской, которую поддерживали меценаты прошлого Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий и Петр Могила, присоединились фармацевтические компании "Дарница" и "Интерхим".

"Здесь можно найти историю любви, найти историю отношений. Здесь оставляли свои отпечатки те, кто хотели, чтобы их история дошла и до нас. Вместе фармацевты объединяются. Украинская фармацевтика является мощной индустрией, которая может и будет развивать украинское государство", - заявил на презентации проекта глава совета директоров DARNITSA GROUP Дмитрий Шимкив.

Уровень влажности Софии местами превышает норму в несколько раз. Благодаря меценатам приобретена инновационная система BioDry (Швейцария) для естественного восстановления надлежащего уровня влажности фундамента и стен. Установленное оборудование поможет устранить проблему образования избыточной влаги и восстановить микроклимат в сооружениях собора.

"Когда перед собором возникла угроза чрезмерной влаги, мы не колебались ни секунды. Плодотворное сотрудничество с партнерами и руководством заповедника дало обнадеживающие плоды: влага покидает стены - София выздоравливает. Мы рады, что помогли главному символу духовности выстоять. Ведь переводы говорят: пока стоит София, а в ней - Оранта, до тех пор стоит Киев и Украина ", - рассказывает генеральный директор компании "Интерхим" Анатолий Редер.

"Это настоящее чудо и общая заслуга украинцев, что нам удалось сохранить собор XI века. Должны поблагодарить за это ученых, строителей, реставраторам, сотрудникам музея. И, конечно же, меценатам всех времен. Приобщиться к их труда - большая честь для нас. Реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украины после Руины. Уверена, что этот совместный проект Zagoriy Foundation, фармацевтических компаний "Дарница" и "Интерхим" станет еще одним важным шагом к восстановлению культуры благотворительности в нашей стране ". - добавляет соучредитель  благотворительного фонда Екатерина Загорий.

Софийский собор - древнейший храм, величайшее архитектурное сооружение Украины. Основанная во времена князя Ярослава Мудрого. София Киевская - одна из достопримечательностей истории, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является духовным центром, в котором сосредоточена уникальная база знаний украинского народа за последнее тысячелетие.

"Понимаем, что наши предки здесь были, и дети внуки и поколения так же будут приходить сюда. Ну а самое главное - когда говорят единство украинцев, это почувствовать себя частью одного большого целого. И вот в таких местах, в Софии как раз это чувствуеш ", - делится ощущениями украинская певица Мария Бурмака.

Благодаря меценатам, которые в разные исторические эпохи восстанавливали собор после вражеских нашествий и ударов стихии, сохранилась его древняя архитектура и самый полный в мире ансамбль оригинальных мозаик и фресок ХИ века. Он насчитывает 260 кв. м мозаик и 3000 кв. м фресок, которые являются настоящими шедеврами мирового искусства.

 

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